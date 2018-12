Monchi in Europa, nel mirino Berge e Chakvetadze. Occhi anche su Gutierrez

Sta girando come una trottola, guardando una partita dopo l’altra, incontrando agenti e direttori sportivi, forse anche qualche amico per la dritta giusta. Di certo non sono giorni riposanti per Monchi, il d.s. della Roma, che sta monitorando in lungo e largo l’Europa per cercare le pedine giuste da inserire a gennaio.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, nomi sul taccuino del d.s. potrebbero invece essere Sander Berge, 20 anni, mediano norvegese del Genk e il georgiano Giorgi Chakvetadze, 19 anni, giocatore del Gent che nella sua nazionale ha segnato già 5 reti in 7 partite. Piace anche Erick Gutierrez, 23 anni, messicano che gioca con il Psv Eindhoven, anche lui con una discreta confidenza con il gol. Poi resta sempre monitorato Oguzhan Ozyakup, 26 anni, olandese naturalizzato turco, in forza al Besiktas. E, dall’altra parte del globo, il brasiliano Bruno Guimaraes, 21 anni, uno dei segreti dell’ottima stagione dell’Atletico Paranaense.

(A. Pugliese)