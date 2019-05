Mercato, Inter-Dzeko: si fa. La Roma chiede 20 milioni

Il destino di Icardi all’Inter interessa poco o nulla a Dzeko, promesso sposo ormai da diverso tempo. Il bosniaco e i nerazzurri hanno trovato un’intesa su tutto, manca soltanto l’interlocutore della Roma con cui parlare e imbastire una trattativa sul cartellino del giocatore, per cui i giallorossi chiedono venti milioni di euro. Ma finché la Roma non ufficializzerà il nome del nuovo direttore sportivo, la trattativa non potrà chiudersi. Un’idea di massima sulla tempistica però c’è: Roma e Inter hanno tutto l’interesse a definire l’operazione entro il 30 giugno, perché chi incassa (la Roma) mette a bilancio subito l’intera cifra pattuita, mentre chi compra (l’Inter) può spalmare su più anni a partire dal bilancio successivo, quindi dal prossimo 1 luglio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.