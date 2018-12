Mercato, chiesto Weigl in prestito. Monchi resta

Diciotto mesi in prestito, poi si vedrà cosa fare. È l’offerta che la Roma ha fatto pervenire al Borussia Dortmund per portare a casa Julian Weigl, 23 anni, centrocampista tedesco della capolista della Bundesliga. Un prestito oneroso, riporta “La Gazzetta dello Sport”, che permetterebbe ai giallorossi di avere un giocatore con cui Monchi pensa di migliorare il centrocampo. Weigl ora, con Favre, gioca pochissimo: 6 gare in tutto, tra campionato e coppe, di cui appena 3 dal via. Intanto Monchi ha parlato a Cadena Ser, anche se prima della gara con il Real Madrid: “Sto bene a Roma, non me ne vado via”.