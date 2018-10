Mazzone: “Totti un figlio, leggere il suo libro mi ha fatto venire i brividi”

“Lascialo sta ‘sto motorino che m’hanno detto che vai in giro coi capelli tutti bagnati e bene che va ti prendi la bronchite e me saltano i piani”. È cominciato così il rapporto tra Carlo Mazzone e Francesco Totti. Quella che poi è diventata la bandiera della Roma era solo un ragazzo delle giovanili, ma per l’allenatore della prima squadra era già pronto per fare il grande salto. È l’inizio di un rapporto speciale che Totti ha voluto ricordare anche nel suo libro “Un Capitano”. “Totti è come un figlio – ha raccontato Mazzone a “La Gazzetta dello Sport” – . Ho letto quello che ha scritto di me sul suo libro e mi sono venuti i brividi. Baggio era come Francesco: rispettoso, un grande uomo dentro e fuori dal campo. Se avessi potuto farli giocare insieme, avrei perso meno capelli. Quando li sento sono felice».