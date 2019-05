Massara saluta. Martin nel Cda al posto di Gold

Con l’imminente arrivo di Petrachi come direttore sportivo – lunedì si dovrebbe dimettere dal Torino per poi approdare alla Roma – anche Massara sembra andare verso l’addio alla società giallorossa, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Intanto Francesco Calvo, direttore commerciale del club giallorosso, è volato a Boston. Inoltre, sul fronte societario, Stanley Gold, manager della Shamrock Holdings – fondo della famiglia Disney – verrà sostituito nel Cda della Roma da Gregory Martin, membro dello stesso fondo.