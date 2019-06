Manolas, per la Grecia e il futuro: “Ora non siete più solo difesa”

Per Kostas Manolas, guerriero della Roma, non è una partita come le altre. Il campionato di Serie A è il suo ufficio di lavoro, scrive “La Gazzetta dello Sport”. Giocherà contro colleghi. Giorgio Chiellini infatti, durante la conferenza stampa, ha speso per lui parole di stima. Manolas ringrazia con dribbling di mercato incorporato: “Fanno piacere i complimenti di un campione del genere. Ma non so se il prossimo anno giocherò con lui… Siamo pronti per una partita coraggiosa. Giochiamo per vincere, non per pareggiare e sono ottimista. Con Mancini l’Italia non è più soltanto difesa, gioca un buon calcio. La conosco bene, ma tutto dipenderà dalla nostra prestazione. Solo da noi. Zaniolo? E’ forte e veloce, un giovane di grande valore che ha debuttato quest’anno in campionato. E’ all’inizio della sua storia. Sono pronto anche per lui. Ci aspettiamo un grande appoggio dai nostri tifosi, perché giochiamo per la nostra nazione”.