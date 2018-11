Manolas indica la strada: “Ora serve continuità”

Alla fine se la sconfitta della Roma è rimasta moderata nei contenuti e nella forma, il merito è soprattutto suo, con quelle parate su Marcelo e Benzema che hanno evitato ai giallorossi un tonfo sonoro. Robin Olsen anche ieri – scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport” – si è confermato a tutti gli effetti il miglior acquisto della Roma e se si pensa ai tanti dubbi che lo hanno accompagnato nei suoi primi passi giallorossi, viene anche un po’ da sorridere. E

Manolas ieri ha giocato stringendo i denti e che non fosse al meglio si è visto anche in alcuni scivolamenti difensivi, in alcuni recuperi e anche in alcuni appoggi. “Non possiamo spegnersi così dopo un gol subito – dice alla fine il difensore greco – Il primo, tra l’altro, non era neanche era un’occasione perché è stata un’azione sfortunata e hanno fatto gol. Noi abbiamo sbagliato in precedenza 3-4 occasioni chiare e non abbiamo segnato. Dopo i due gol subiti siamo invece calati ed alla fine è arrivata questa sconfitta”. Che però non incide sulla qualificazione agli ottavi, per fortuna della Roma. “Siamo una squadra giovane e dobbiamo avere pazienza, ci serve esperienza. Abbiamo visto che eravamo superiori e non abbiamo sfruttato le occasioni. Quando giochi contro il Real Madrid, che è tre volte di fila campione d’Europa, può succedere che alla fine si debba pagare qualcosa”.

Detto che al momento del cambio Steven Nzonzi è stato oggetto di numerosi fischi, a cui ha reagito con nervosismo (imboccando la strada dello spogliatoio, tranne poi essere richiamato dalla panchina), ieri tra i bersagli dei tifosi ci e finito pure lui, il d.s. spagnolo Monchi, fischiato ad inizio serata, quando la regia interna ha mandato il suo volto sui megaschermi dello stadio.