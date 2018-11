“Mancano le motivazioni e non c’è cattiveria. In Champions si cambia”

Ieri il Parma ha scavalcato la Roma in classifica: “Un gruppo con cattiveria e motivazione. Tutto questo da noi dove sta?” dice uno sconsolato Massimo Ghini. “Evidentemente non c’è stata la volontà o la furbizia di mantenere i punti fermi della squadra. In Champions una testa diversa, forse i giocatori vogliono mettersi in mostra” dice l’attore. Sui social lo sfogo di Alessandro Gassman: “Belle le accelerazioni di Nzonzi. E’ stato anche il primo a raccogliere la palla in rete, che amarezza…”. Come lui la pensa Di Livio: “Quando non si trovano le motivazioni giuste la squadra non si riesce a esprimere, ma perché? Non credo che la partita di Udine fosse da sottovalutare”. Marco Delvecchio sta con Di Francesco: “Non va messo in discussione, ha fatto un grande lavoro. La Roma pecca di personalità” riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Claudia Gerini pensa alla Champions: “Sono queste le partite che ti fanno ripartire e sognare”.