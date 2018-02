Lippi: “Il mercato invernale è stato una sofferenza per la Roma”

Marcello Lippi, ex Ct della Nazionale Campione del Mondo al mondiale di Germania 2006, ha rilasciato un’ intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando anche del momento attuale della Roma. Queste le sue parole.

Per la Roma contro lo Shakhtar in teoria è più semplice.

Può farcela, dopo aver superato Atletico e Chelsea. Ma le auguro che il prossimo mercato invernale non sia così lungo: questo è stato una sofferenza.

La sfida tra Roma e Lazio può essere anche letta come confronto Inzaghi-Di Francesco.

Che bravi. Di Francesco lo seguo dai tempi del Sassuolo, lo faceva giocare come una grande d’Europa, 4-3-3, aggressività, pressing, tagli di attaccanti con e senza palla: non ha retto il doppio impegno, ma era spettacolare. Alla Roma sta mostrando la stessa mentalità. Inzaghi è una sorpresa per come gestisce tatticamente e dal punto di vista organizzativo squadra, turnover, situazioni.