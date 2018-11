Lasagna cerca la prima gioia targata Udine

Alla ricerca del gol perduto. L’Udinese deve ritrovare le reti di Kevin Lasagna per fare punti e schiodarsi dal terzultimo posto, come scrive Massimo Meroi su La Gazzetta dello Sport.

In questa stagione il numero 15 friulano ha fatto centro solo in trasferta (contro Chievo e Genoa). Manca il sigillo allo stadio Friuli, ci proverà oggi contro la Roma. La speranza dell’Udinese era quella di riavere dalla Nazionale un Lasagna motivato, ma in azzurro le cose si sono ulteriormente complicate con Kevin che ha mancato le opportunità di fare centro contro gli Stati Uniti.

Toccherà a Davide Nicola recuperare un calciatore sulle cui potenzialità il nuovo tecnico dell’Udinese non ha dubbi: “È un ragazzo fantastico che in allenamento mette grande applicazione. Ha bisogno di un collettivo che gli permetta di sfruttare le sue caratteristiche. Deve stare sereno e tranquillo. Arriverà il suo momento”.

In casa Udinese si augurano arrivi presto anche il momento dei punti. La classifica piange, è pericolosa. Gli effetti del cambio di allenatore si vedranno nel lungo periodo, non dopo pochi giorni di lavoro con parecchi calciatori in giro con le Nazionali. Ma il tecnico dell’Udinese si aspetta di vedere sul campo qualche aspetto che ha curato durante la sosta: “Vorrei vedere una squadra organizzata e aggressiva. Dobbiamo metterci passione, attenzione e coraggio”.