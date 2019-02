La supermamma, i selfie: e alla fine Zaniolo s’infuriò

L’ appello di Di Francesco ieri era accorato, ma la tv lo ha scavalcato. Passo indietro. “Fate rimanere Zaniolo sereno – aveva detto l’allenatore – . È un ragazzo di 19 anni, non deve avere addosso troppe responsabilità. Si è parlato anche di dargli la maglia numero 10, ma in un discorso di crescita ora gli sta benissimo la 22″. In vece prima è arrivato il parere di Cafu. “Può diventare il migliore del mondo”. poi c’è stato il servizio a “Le Iene” a fugarli. Il duetto con mamma Francesca ha suscitato un interesse elevato. Lady Zaniolo ha parlato del suo desiderio di reality show. “Avevo parlato del Grande Fratello come battuta. Può essere una trasmissione per me perché non sapendo far niente, chiunque ci può andare. Non so cosa dire… Non voglio fare tv”. A quel punto interviene il figlio: “Basta che dici di no. Hai 42 anni…”. E gli animi si scaldano. “Questa intervista non la volevo neppure fare”, dice il ragazzo, che si innervosisce. L’intervista poi tracima. Nicolò prova a dire: “Vorrei che si parlasse di me, non di mia madre” e racconta come Totti gli abbia detto “di rimanere coi piedi per terra. Io il nuovo Totti? No, assolutamente. Ma il mio obiettivo è restare per sempre qui e diventare una bandiera, come Francesco. Per me sarebbe un sogno, ma ci proverò”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.