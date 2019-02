La Sud lascia lo stadio al 15′. Quanti fischi per Kolarov

Il cuore. Ma soprattutto tanta rabbia. Da una parte i romanisti, e in particolare la curva Sud, scelgono di ricordare Antonio De Falchi. Dall’altra decidono di abbandonare la Roma come, a inizio partita, non accadeva da più di vent’anni. Ad annunciare la protesta tanti striscioni con scritto “portate rispetto”. Prima, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, si erano sentiti i tifosi attaccare la squadra, la società, e soprattutto il presidente Pallotta, e l’allenatore. Nel dettaglio: applausi per Zaniolo e De Rossi, fischi per tutti gli altri, soprattutto Florenzi, Pastore e Kolarov, che dopo le scritte sotto casa di venerdì notte è stato anche insultato fin dal riscaldamento. La buona ripresa ha strappato qualche applauso in più, ma al 90’, visto anche il pareggio, c’è stata una nuova bordata di fischi.