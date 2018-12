La Roma chiama i tifosi per scaldarsi contro l’Inter

Per i cas­sieri della Roma, è la partita del “che cosa sa­rebbe successo se”. La squadra non è stata all’altezza delle aspettative in questo inizio di stagione e la cornice di pubblico domani sarà importante, ma non trascendentale. L’obiettivo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, è arrivare a quota 50mila spettatori, ma non sarà facile. Brutta notizia per Di Francesco, che sente di avere bisogno dei suoi tifosi, che accoglieranno con due mood diversi gli ormai rivali Nainggolan e Spalletti. A complicare il tutto sarà il blocco del traffico, inizialmente previsto fino alle 20.30, ma che per via della partita sarà sospeso alle 18.30.