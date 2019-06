La Roma a Fonseca: Florenzi e Under piacciono, Schick fa ancora sperare

Paulo Fonseca valuta la rosa della Roma. Il tecnico deve fare una riflessione profonda per capire chi può fare al caso suo. Florenzi è uno di quelli su cui il tecnico vuole costruire la sua Roma. Mercato permettendo, ma è difficile pensare che dopo aver detto addio a De Rossi, a Trigoria facciano a meno anche del nuovo capitano, scrive La Gazzetta dello Sport. Chi dovrà essere valutato bene è Nzonzi. I giallorossi vorrebbero cederlo, ma visto l’ingaggio e quanto è costato appena un anno fa non sarà facile. Fonseca dovrà provare a lavorarci su e vedere cosa ne esce. Under sarebbe perfetto per il portoghese, ma potrebbe partire. Ultima riflessione su Schick. Fonseca dovrà lavorarci per togliergli la timidezza e farlo rendere al massimo.