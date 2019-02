Kluivert, il momento della verità. Ma il padre attacca: “Scelta errata”

La scorsa stagione, di questi tempi, Justin Kluivert con l’Ajax aveva giocato in tutto 23 partite e segnato sei reti. Oggi l’olandese a Roma è fermo a 22 partite, con due sole reti. Di Francesco, però, da lui si aspetta un salto di qualità a breve.

“Non credo che Justin abbia fatto bene ad andare via dall’Olanda così giovane – ha detto papà Patrick –. Ho sempre detto che sarebbe dovuto rimanere un altro anno ancora o forse anche due all’Ajax. Ma come padre devi seguire e rispettare le decisioni di un figlio. Insomma, andare via secondo me non è stata una buona scelta. Ma nel momento in cui ha deciso di andare, ha fatto bene ad andare a Roma, una città dove si trova molto bene. Ovviamente vorrebbe giocare di più, ma ha 19 anni e non può pretendere più di tanto. Sono curioso però di capire come andrà la prossima stagione e se avrà eventualmente più occasioni per giocare titolare” riporta La Gazzetta dello Sport.

Kluivert sembra aver perso qualche posizione nelle considerazioni dell’allenatore giallorosso ed ora spetta soprattutto a lui risalire la china, recuperare fiducia e credibilità. Per la gara di Verona, con il Chievo, Schick sembra essere favorito sia su di lui sia su Florenzi. Ma se dovesse arrivare anche solo uno spezzone di partita, stavolta Justin non lo dovrà sprecare.