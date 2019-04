Karsdorp: è lesione. La rincorsa di Florenzi

La certezza aritmetica ancora non c’è, ma si può dire che la rincorsa per avere un terzino di ruolo per la sfida contro l’Udinese è già cominciata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra proprio che Rick Karsdorp abbia rimediato una lesione muscolare all’inserzione del bicipite femorale, cosa che lo costringerà a restare fuori per almeno un paio di settimane. A questo punto, vista la squalifica di Kolarov e l’infortunio di Santon (fuori almeno per una ventina di giorni), sabato contro l’Udinese Claudio Ranieri si ritroverebbe senza un terzino di ruolo, a meno che ovviamente non recuperi Florenzi dall’infortunio al polpaccio che ha rimediato in Nazionale. Nello staff giallorosso c’è abbastanza ottimismo, sperando che, mentre oggi è previsto un allenamento differenziato, da domani il jolly possa rientrare in gruppo e così cominciare la rincorsa verso un posto da titolare. Altrimenti, per mantenere la difesa a quattro, Ranieri dovrà adattare Juan Jesus come terzino destro e Marcano come terzino sinistro, altrimenti sarebbe difesa a tre (più difficile).