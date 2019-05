Massimiliano Allegri, dopo il pari nel derby con il Torino, aveva concesso quattro giorni di riposo alla Juventus. Oggi, come riporta il sito del club bianconero, la squadra è tornata ad allenarsi a Vinovo in vista della partita di domenica contro la Roma. Lavoro atletico ed esercitazioni sul possesso palla per i bianconeri. Dybala e Bentancur hanno svolto in gruppo parte della seduta. Domani la squadra tornerà ad allenarsi al mattino