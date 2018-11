Juve Store a Roma, ironia giallorossa: “Da non vedere”

Che all’account in lingua inglese della Roma, gestito tra Trigoria e Boston, piaccia essere pungente con gli avversari era cosa nota, adesso è arrivata l’ennesima conferma. In attesa della sfida a ridosso di Natale, il profilo della Roma ha condiviso e commentato un tweet di inizio novembre della Juventus, anche questo in inglese. Motivo della discordia, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, lo store che i bianconeri hanno aperto in pieno centro a Roma. I social manager di stanza nella Capitale hanno condiviso il tweet che invitava i tifosi della Juve, e non solo, a far visita al negozio, e hanno replicato: “Finalmente qualcosa che a Roma non serve vedere”.

Da quel momento è scattata la corsa al commento. Il botta e risposta tra tifosi è andato avanti per tutto il pomeriggio con numeri altissimi: oltre 15mila i retweet, più di 55mila i like, quasi un migliaio i commenti. E un silenzio che ha fatto rumore: quello della Juventus. Al contrario dell’Inter, in estate, da Torino non è arrivata nessuna replica: “Perché – sottolineava qualche tifoso – noi risponderemo sul campo”. Appuntamento, quindi, al 22 dicembre.