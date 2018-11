Juan Jesus non esce più. Con lui la Roma non perde

Oggi pomeriggio a Udine, Juan Jesus giocherà la quarta gara consecutiva da titolare in campionato. Non poco e non scontato per un calciatore che la scorsa estate era finito sul mercato e che, dopo l’arrivo a di Marcano, era sceso al quarto posto nella gerarchia dei centrali, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Il brasiliano però non ha voluto ascoltare nessuno, e si è messo a lavorare a testa bassa, riconquistandosi la fiducia di Di Francesco. Parecchio per meriti suoi, e un po’ per qualche infortunio e un po’ di demerito dei suoi rivali. Juan Jesus negli ultimi tempi è diventato molto più di un rincalzo, un titolare aggiunto. Si è fatto trovare pronto al momento giusto, come gli successe lo scorso anno nella gara di ritorno con il Barcellona. E poi, particolare da non sottovalutare, con lui in campo la Roma non perde mai. Nelle otto occasioni in cui è entrato in campo la formazione giallorossa ha ottenuto cinque vittorie e tre pareggi tra campionato e Champions. In due dei cinque successi (nella gara di andata col Viktoria Plzen e con la Samdporia) è partito titolare, mentre negli altri tre (col Cska Mosca, nel derby e ad Empoli) è subentrato per difendere il risultato. E’ stato sempre titolare, invece, nei pareggi con Chievo, Napoli e Fiorentina. Chi ha Juan Jesus, insomma, non trema.