Italia-Bosnia: ballottaggio Belotti-Chiesa, dubbio Florenzi, c’è Mancini

Dietro, sembrano certi di una maglia Sirigu, Bonucci, Chiellini ed Emerson. A destra è invece ballottaggio fra Gianluca Mancini, Florenzi e De Sciglio: favorito il primo. In mezzo al campo si giocano un posto Lorenzo Pellegrini e Barella: provato a lungo ieri il romanista, ma qui siamo davvero al 50%. I dubbi maggiori riguardano infine l’attacco: due delle tre maglie potrebbero andare a Insigne e Bernardeschi; la terza casella vede in corsa alla pari Belotti e Chiesa. Con il primo in campo, Bernardeschi giocherebbe largo a destra. Se la dovesse invece spuntare Chiesa, spazio al falso nove. Venduti 26mila biglietti.