Ironia e basso profilo: via alla campagna abbonamenti

Qualche tifoso ha sorriso vedendo il seggiolino vuoto, immagine della campagna: “Così resterà a lungo”. Qualcun altro, invece, si è arrabbiato: “Il video parte con Totti, De Rossi e Manolas. Due non ci sono più e uno chissà”. Qualche altro tifoso, invece, ha risposto presente. Ieri la società giallorossa ha lanciato la campagna abbonamenti per il 2019-2020 e, consapevole del momento difficile tra club e tifosi, ha scelto un profilo basso, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

La campagna “È qui che vive la mia passione” si basa sul concetto di esserci sempre e comunque, all’Olimpico, come luogo dell’anima e non fisico. Via alle vendite per tutti in questa giornata, con i vecchi abbonati che potranno confermare il posto fino al 16 giugno. Confermati i prezzi dello scorso anno per tutti i settori, con la Tribuna Tevere e la Monte Mario che tornano a diversificare i costi in base alla posizione scelta nel settore. Il prezzo minimo sarà di 269 euro per la Curva, dal 19 giugno via alla seconda fase a prezzi più alti.