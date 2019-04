Contro il tecnico che l’ha preso e rilanciato in Italia Stephan El Shaarawy vuole esserci, a tutti i costi. La sua presenza domani a San Siro sarà però in dubbio fino alla fine. Già, perché il Faraone ha un fastidio al polpaccio sinistro e ieri ha svolto lavoro differenziato. Oggi El Shaarawy proverà durante la rifinitura, la sua presenza a San Siro non dovrebbe comunque essere in dubbio. Da capire invece se l’attaccante azzurro potrà essere in campo dal via o no.