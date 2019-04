Inter-Juve, sfida anche sul mercato: sul piatto Pellegrini, Tonali, Chiesa e Conte

Le mosse incrociate di Inter e Juventus fanno già rumore. I dirigenti sono impegnati in una sfida personale sulle due sponde. Del resto sia Marotta che Paratici devono dimostrare di poter fare a meno l’uno dell’altro.

Lo scatto nerazzurro per Godin è stato il primo avviso ai naviganti, ma nel frattempo sono nati altri fronti ancor più importanti. Prendiamo il caso di Federico Chiesa, da almeno un anno nel mirino della super-potenza torinese. In passato l’Inter non ha mai potuto affondare i colpi per intavolare un discorso economico con i Della Valle. Strada facendo, però, qualcosa è cambiato. Innanzitutto il ritorno in Champions League restituisce ai nerazzurri ciò che avevano perso negli ultimi tempi. Anche per Lorenzo Pellegrini potrebbe nascere un duello, l’altro giallorosso che si può ipotizzare in uscita, grazie ad una clausola da 30 milioni, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport. La tensione potrebbe ulteriormente salire se a fine stagione si concretizzasse anche l’approdo di Antonio Conte alla Pinetina, al posto di Luciano Spalletti. Allora sì che la sfida sarebbe totale: non c’è bisogno di aggiungere altro.