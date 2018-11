Infortuni, critiche e ko: la squadra perde i pezzi. Pallotta si chiede perché

La frattura con la maggioranza del tifo è evidente. Il problema non è la sconfitta contro il Real Madrid, ma il fatto che per certi versi abbia rappresentato la smaterializzazione di un sogno. Ovvero: in campionato la Roma sorprende perché sotto le aspettative e in Champions non sorprende perché non all’altezza delle big.

Nessuno a Trigoria vuole mandare via l’allenatore, anzi il contrario – che ieri ha parlato alla squadra ribadendo i soliti concetti di attenzione e grinta –, ma un k.o. contro l’Inter potrebbe avere effetti imprevedibili. E il nome di Paulo Sousa continua ad aleggiare nell’ambiente. Pallotta è deluso anche se, proprio come Di Francesco, crede che il problema sia più mentale che tecnico. Di certo, però, i troppi infortuni muscolari – giunti a quota 19 – lo lasciano perplesso sulla preparazione, che in estate era cambiata per non avere più cali in inverno come nella scorsa stagione.

(M. Cecchini)