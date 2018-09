Totti in lacrime, come De Rossi e Di Francesco, Spalletti alla camera ardente: tutti hanno ricordato come, per i romanisti, fosse più di un massaggiatore, i gruppi della Sud uniti nel portare la bara, oltre 500 persone in piazza Don Bosco, scrive “La Gazzetta dello Sport“. Roma ha salutato così Giorgio Rossi. Scomparso domenica, 55 anni a Trigoria, ha unito generazioni di calciatori e tifosi, ieri uniti per l’ultimo saluto.