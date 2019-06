“Non so, aspettiamo di vedere quali siano le sue idee. – dice Sebino Nela, ex difensore della Roma parlando di Fonseca – Giudicarlo adesso è sbagliato. Forse un allenatore italiano sarebbe stato più idoneo. La prossima stagione dovrà essere quella del riscatto. Bisognerà capire che squadra verrà tirata su, perché c’è molto da lavorare. Non sarà un mercato semplicissimo” come riporta La Gazzetta dello Sport.