Giallo Zaniolo, ma il profilo Facebook è un fake

“Per la prima volta vedo l’invidia altrui, me ne sto accorgendo. Mi sto ripromettendo di essere meno generoso con chi non gioisce delle vittorie altrui e con chi è frustrato e cattivo”. Piccolo giallo legato a Nicolò Zaniolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri pomeriggio sono apparse su Facebook queste parole, scritte da un presunto profilo del diciannovenne della Roma. Praticamente immediata la smentita del club giallorosso: è un fake, l’unico profilo ufficiale di Zaniolo è quello su Instagram con il bollino di autenticità e con oltre 500mila follower.