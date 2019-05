Genoa: Sanabria ok, però va in panca. Oggi allerta meteo

Buone notizie per Sanabria, assente domenica scorsa a Ferrara a causa di un problema muscolare accusato contro il Torino. Il paraguaiano è tornato a lavorare in gruppo e domani sarà sicuramente disponibile, anche se dovrebbe partire dalla panchina, Il suo ultimo gol risale ormai a oltre due mesi e mezzo fa, il 17 febbraio scorso in casa contro la Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, via libera, dunque, in attacco, per Lapadula, decisivo contro la Spal, dov’era stato protagonista di una buona prestazione, probabilmente in coppia con Kouame, sino ad ora sceso sempre in campo. Qualche timore, invece, sul fronte della situazione meteo: dalle 21 di ieri sera, e sino alle 15 di oggi, è in vigore a Genova l’allerta gialla per temporali e forti venti sulla città con raffiche sino ad oltre cento chilometri orari.