Fra tv e Colosseo, la super settimana che aspetta Totti

Ieri ha accompagnato a Trigoria il figlio Cristian, poi è partito con la squadra per Bologna, oggi sarà al Dall’Ara per la partita, da stasera inizierà la sua settimana sotto i riflettori. E non per i 42 anni che Francesco Totti festeggerà giovedì, ma perché il 27 uscirà la sua autobiografia. L’agenda è fittissima, scrive “La Gazzetta dello Sport“: stasera sarà a «Che tempo che fa», domani registrerà «Verissimo», mercoledì Roma-Frosinone, giovedì probabile conferenza stampa di presentazione del libro e poi serata al Colosseo con 300 invitati. Sabato ciò che gli sta più a cuore: il derby.