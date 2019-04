Florenzi rivela: “Diamo il 120% per l’allenatore”

Guardiani di un castello. L’immagine del nuovo corso Roma la dà Alessandro Florenzi, ieri sera capitano della sua Roma per l’assenza di De Rossi: “Con Di Francesco li avremmo aggrediti alti, in pressing. Con Ranieri abbiamo un castello da difendere, in cui non deve entrare nessuno, e tutti e undici dobbiamo difenderlo. Ci abbiamo messo qualche gara ad adattarci, ma ora ci siamo e daremo il 120 per cento. Avevamo perso un po’ di vista la carreggiata centrale che ci porta al nostro obiettivo, ma ora siamo tornati in pista”.