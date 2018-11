Florenzi fa gli straordinari e De Rossi rischia il Real

Scelte forzate per la Roma. Davide Santon, che per Di Francesco sarebbe dovuto andare in campo a Udine, ha la febbre. E allora Florenzi è chiamato agli straordinari, giocando da terzino domani e con la possibilità di essere schierato alto a destra contro il Real Madrid, per dare maggiore equilibrio. Come scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport, la difesa titolare con l’Udinese dovrebbe essere composta da Florenzi, Fazio, Juan Jesus e Kolarov. Manolas fuori per recuperare al meglio dai problemi alla caviglia e essere al massimo per le sfide con Real Madrid e Inter.

La situazione De Rossi inizia a preoccupare. Il capitano è out da quasi un mese, ma il ginocchio dà ancora fastidio. Ieri si è allenato in palestra e ha avvertito ancora dei dolori. Ecco perché è stato alla clinica Addominale all’Eur per altri accertamenti strumentali. Out certamente per Udine, resta in forte dubbio anche per il Real. Una soluzione per Di Francesco è l’inserimento di Zaniolo, proprio contro le Merengues, come all’andata.