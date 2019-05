Florenzi c’è, De Rossi tenta. E Tarantino vola negli Usa

Buone notizie per Claudio Ranieri in vista della sfida contro la Juventus. Florenzi, Santon e De Rossi sono tornati in gruppo, che al momento quindi è orfano solo di Perotti. Tanta scelta per l’allenatore per il ruolo di trequartista, visto che Pastore – dopo l’exploit contro il Cagliari – vorrebbe tornare in campo, mentre sia Pellegrini che Zaniolo affilano gli artigli per ricoprire quella posizione.

Da segnalare, poi, come Massimo Tarantino – responsabile del settore giovanile, anche se col contratto in scadenza – è da qualche giorno negli Stati Uniti per seguire le “Academy” del club giallorosso. Non è escluso che questo possa essere il suo nuovo ruolo, al momento affidato invece a Bruno Conti che, forte dell’eccellente lavoro svolto finora, dovrebbe firmare a breve il rinnovo di contratto.