Florenzi capitano, Pellegrini jolly, Kluivert in rialzo

Nella Roma ci sono giocatori che sono praticamente (quasi) certi di restare, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Tra questi i due romani (e romanisti) Lorenzo Pellegrini e Alessandro Florenzi.

Capitano e – molto probabilmente – vicecapitano. Tra l’altro, Pellegrini sembra perfetto per giocare tra i due mediani del 4-2-3-1, dove Fonseca vuole un palleggiatore, un ragionatore, ruolo che il centrocampista giallorosso può ricoprire alla perfezione.

E Florenzi diventa un esterno destro di difesa perfetto, visto che l’allenatore portoghese gioca con i terzini sempre molto alti in fase di possesso, quasi a ridosso del mediano (quello che resta in mezzo, l’altro di solito si abbassa tra i centrali di difesa per creare gioco).

Adatto sembra anche Cristante, altro giocatore destinato a restare per le sue doti e perché è costato 30 milioni di euro e trovare qualcuno che lo valuti una cifra simile è dura. Davanti una certezza è Kluivert. Un po’ perché con un anno di esperienza in più può fare ancora meglio, un po’ perché come trequartista a Fonseca piace.