Figo: “Zaniolo? Grandissimo”. Di Biagio: “Il futuro? Lo sa lui”

La Roma vorrebbe che ci fosse silenzio intorno a lui, ma Nicolò Zaniolo continua a essere al centro di mille voci, tra mercato e programmi sul futuro. Nell’ordine, solo temporale, ne hanno parlato ieri Luis Figo, a margine della presentazione de “La notte dei re“, il c.t. dell’Under 21, Di Biagio, e quello della Nazionale, Mancini. Come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, Mancini ha ammesso che Zaniolo, come Kean, farà l’Europeo Under 21, per la gioia di Di Biagio: “Zaniolo è un grande giocatore ed è esploso in maniera incredibile, quasi inaspettata per noi – le parole del c.t. dell’Under a Sky –. Se resta alla Roma? Non penso debba rispondere io su cosa gli convenga fare, è talmente delicata la cosa… Quello che farà Zaniolo lo deve sentire lui”. Dell’ex talento della Primavera dell’Inter ha parlato anche Figo: “È un grandissimo, credo che abbia qualità. Deve seguire il suo cammino per fare una grande carriera. Il Real su di lui? Non seguo il mercato. Però quando si tratta di un giocatore bravo, le grandi squadre lo vogliono acquistare”. A conclusione della giornata, sempre su Zaniolo, le parole dell’ex Milan, Antonini: “Può essere il futuro della Roma, gli consiglio di restare almeno un altro anno”.