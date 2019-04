Esami per De Rossi: si teme uno stop di 20 giorni

Gli esami li farà oggi, ma l’impressione è che la stagione per Daniele De Rossi possa essere finita qui. O giù di lì. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se verrà confermata la lesione alla coscia destra, infatti, i tempi di recupero potrebbero essere lunghi, almeno 20 giorni. Dipenderà infatti dall’entità del danno muscolare, qualcuno a fine partita aveva ipotizzato anche lo scenario più drammatico, quello dello strappo, ipotesi che invece ieri sembra aver perso di consistenza. Insomma, se sarà una lesione di primo grado leggermente superiore, De Rossi potrebbe saltare solo tre partite, quelle con l’Inter di sabato prossimo e poi le sfide a Cagliari (in casa) e Genoa (in trasferta), puntando magari a rientrare con la Juventus, partita in programma all’Olimpico il prossimo 12 maggio. Altrimenti il rischio è che la stagione per il capitano della Roma sia finita davvero qui. Purtroppo.