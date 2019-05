“Er Nocciolina” può tornare allo Stadio: “Ringrazio i tifosi”

La voce al telefono è stanca, a volte fa parlare la sorella, ma Rolando, a Roma per tutti “Er Nocciolinaro” ci tiene a ringraziare “i tifosi di Roma e Lazio per il grande affetto. Non ho mai dato fastidio a nessuno, sono all’Olimpico da 43 anni e spero di continuare a vendere noccioline e lupini a lungo”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani, in occasione di Lazio-Atalanta, dovrebbe essere al suo posto, visto che per i club e per il Coni non ci sono motivi ostativi.