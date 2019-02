Empoli, Caputo: “Già all’Entella si vedeva che Zaniolo poteva diventare un fenomeno”

Se l’Empoli è ancora in piena lotta per non retrocedere lo deve anche ai gol di Ciccio Caputo. L’attaccante di Altamura, dopo anni di B, ha trovato la sua dimensione anche nel massimo campionato, segnando un gol ogni due partite. Due stagioni fa giocava nell’Entella, insieme a una giovane promessa di nome Nicolò Zaniolo. Oggi il numero 22 della Roma è esploso, ma Caputo non aveva dubbi: “Già all’Entella si vedeva che Zaniolo era un potenziale fenomeno” ha raccontato alla Gazzetta dello Sport.