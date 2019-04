ElSha, sono gol da Champions

Il gol di sabato scorso contro l’Inter, ha portato El Shaarawy in doppia cifra per la seconda volta in carriera. Prima ci era riuscito solo nella stagione 2012-13, con la maglia del Milan. E quest’anno sembra aver raggiunto la maturità giusta, alla quale Ranieri difficilmente rinuncerà da qui a fine stagione, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

La lite con Dzeko ha rischiato di far implodere lo spogliatoio. Quasi un mese e mezzo dopo l’episodio di Ferrara l’armonia è tornata: “E’ un capitolo chiuso – ha spiegato il Faraone -. Episodi negativi possono capitare, l’importante è che sia tutto risolto”. E su Ranieri spiega: “Ci sta chiedendo lavoro, molto lavoro e sacrificio, soprattutto nella fase difensiva. Ultimamente sto giocando più dietro perché il mister chiede grande concentrazione. Ci ha dato compattezza di squadra. E’ un allenatore saggio e pragmatico e lo stiamo seguendo”. Infine sul rinnovo: “Qui sto bene, ne parleremo a fine stagione”. Con la Champions in tasca sarà più facile mettere la firma.