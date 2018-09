È Zaniolo la possibile sorpresa

Contro il Real Madrid si va verso il centrocampo a 3 con De Rossi e Nzonzi insieme ma, se Cristante sembrava il favorito per completare il terzetto, adesso a sorpresa la scelta di Di Francesco può essere Zaniolo. Per lui ancora 0 minuti in Serie A, ma convocato in Nazionale da Mancini. Con Perotti che andrà in panchina, il candidato numero 1 per andare in tribuna è Kluivert. Troppa fretta di vederlo in campo, così come troppa fretta nelle critiche. Come spiega Licari su La Gazzetta dello Sport, per Di Francesco i problemi della Roma non riguardano il modulo: “Dobbiamo migliorare la nostra presenza in campo e difendere meglio”.