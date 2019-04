È sempre emergenza: in difesa Karsdorp out, Florenzi ci prova

Se non ci fosse stata un’emergenza, Alessandro Florenzi contro l’Udinese non avrebbe sicuramente giocato. Invece, adesso, il vice capitano della Roma proverà a forzare per essere in campo visto che, dopo Kolarov (squalificato) e Santon (infortunato) è arrivato anche il responso per Karsdorp. L’olandese è alle prese con l’ennesimo infortunio del suo calvario romano: lesione al bicipite femorale destro, almeno quattro le settimane di stop. Tornerà, forse, per le ultime due, ma adesso Ranieri dovrà fare di necessità virtù. Se Florenzi dovesse farcela, ma è molto complicato, giocherà lui a destra, Juan Jesus a sinistra e la coppia Fazio-Manolas al centro. Se, invece, non dovesse recuperare dalla lesione al polpaccio, a destra andrebbe Juan Jesus, a sinistra invece Marcano. Quattro centrali, gli esterni out, la speranza che il centrocampo, dove dovrebbe essere confermato De Rossi, dia una mano e la squadra mostri la stessa compattezza di Genova.