E Monchi su Rabiot: ci proverà. Rinvio Rugani

Due operazioni difficili, per motivi diversi. Rabiot è in uscita e su di lui ci sono tutti i migliori club. Rugani interessa, ma a determinate condizioni. Fra i due, è il francese quello su cui la Roma vuole puntare davvero. Era già stato vicino ai giallorossi, ma il trasferimento saltò per le garanzie tecniche chieste dalla mamma. Oggi è in scadenza e Monchi ci vuole provare, sapendo le difficoltà dell’operazione. Il ds spagnolo ha parlato anche con Davide Torchia, agente di Rugani. Se la Juve continuerà a chiedere 30 milioni non se ne farà niente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.