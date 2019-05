Dzeko pronto. L’agente di Schick: “Rimane qui”

Al 90% contro il Genoa ci sarà Dzeko al centro dell’attacco giallorosso. Così fosse, per Schick ci sarebbe spazio a partita in corso, magari per dare fiato al bosniaco o a qualche altro compagno d’attacco. Ieri in Repubblica Ceca ha parlato Pavel Paska, l’agente di Schick, tracciando anche il futuro di Patrik: “A Roma sono cambiati direttore sportivo ed allenatore, ma non è cambiato niente per noi. Non vogliamo andare via, la prossima stagione sarà decisiva, un esame. Patrik è concentrato sugli obiettivi, ma ha bisogno di essere più aggressivo. Naturalmente saremmo molto più felici se facesse dieci gol e non tre, ma Patrik ha solo 23 anni ed una concorrenza forte nel ruolo”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.