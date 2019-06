Dzeko costa 13 milioni: preferisce l’Inter alle inglesi

Edin Dzeko, nonostante i 33 anni, è un centravanti stimatissimo dagli allenatori ed è per questo che il club giallorosso è sul punto di cederlo all’Inter sulla base di 12-13 milioni più l’inserimento di un giovane del vivaio nerazzurro. Il d.s. Piero Ausilio ha compiuto un blitz ieri, perciò dopo i contatti dei giorni scorsi le parti si sono incontrate e l’affare potrebbe chiudersi entro questa settimana, scrive La Gazzetta dello Sport.

Fondamentale però per la Roma sarà individuare il profilo del giovane nerazzurro da inserire nella trattativa, sperando di fare un nuovo colpo alla Zaniolo. Ma l’Inter crede in Dzeko e farà lo sforzo. Certo, il cosiddetto «killer istinct» non sembra essere il pezzo forte del repertorio del bosniaco, ma gli sono bastate 4 stagioni in giallorosso per segnare 87 gol ed arrivare così al 7° posto nella classifica dei cannonieri romanisti di tutti i tempi, a pari merito con Abel Balbo.