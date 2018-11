Dzeko contro il tabù Ramos: “Dietro è il più forte di tutti”

A guardare il bilancio degli incontri tra Dzeko e Ramos si capisce bene perché Edin lo abbia indicato come difensore più forte incontrato. “Contro di lui ho giocato tante volte, è sicuramente in vitta alla lista” ha detto l’attaccante. I due si sono incontrati 8 volte, dalle quali il bosniaco è uscito quasi sempre con le ossa rotte. La prima volta fu nel 2008, in uno Spagna-Bosnia deciso da David Villa. L’unica volta in cui Dzeko non è uscito scofitto è stato un pareggio con il City, scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Domani Dzeko avrà l’occasione di prendersi una rivincita. Nelle 5 sfide giocate in Champions Edin è andato a segno solo una volta. Nelle sfide con la maglia giallorossa non è mai andato a segno. Adesso però insieme a Messi è il capocannoniere della competizione. Qualche preoccupazione l’avrà anche Ramos.