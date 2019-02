DiFra: “Agonizzanti ma non certo morti. Io? Sbagli da papà”

Le parole si trascinano dietro emozioni. Per questo, se volessimo isolare quelle più importanti usate da Eusebio Di Francesco, non faremmo fatica a trovarne tre: “Unità, pessimismo, agonizzante”. Il Milan che sbarca all’Olimpico per blindare il posto in Champions, taglia l’aria come un cattivo presagio. “LaRoma è stata agonizzante, ma non per forza si deve morire, ci si può anche salvare e ritornare ad essere vitali sotto tutti i punti di vista. Capisco che c’è grande depressione, ma la forza sta nel ribaltarla. Tre partite il Milan fa poteva essere nella nostra stessa situazione, poi è cambiato tutto e ora stanno bene”, riporta la Gazzetta dello Sport.

Il ritorno di De Rossi e del 4-3-3 sono le novità di questo match: “Mi auguro che Daniele possa essere un po’ il mister nella partita. Io mi sento un po’ un papà che in certi momenti alla squadra non ha dato i consigli giusti, o perlomeno non è riuscito a toccare le corde giuste, ma in tanti altri casi ci è riuscito”. DiFra sulla carta non rischia esoneri. A meno di harakiri storici.