Difesa: riecco Marcano. Torna Pastore

Potrebbero essere le mosse a sorpresa. Ivan Marcano e Javier Pastore sono pronti a dare la scossa alla Roma, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport“. Il difensore spagnolo è candidato a essere titolare, e probabilmente non da centrale, ma da esterno sinistro, cosa che consentirebbe di disegnare quasi un «tre e mezzo» di sapore spallettiano. Diverso il discorso per Pastore, reduce da una piccola lesione al polpaccio destro. Ieri è stato provato anche tra i titolari al posto di Cristante, ma la cosa più probabile è che venga utilizzato a partita in corso per poi essere schierato dal primo minuto mercoledì prossimo contro il Frosinone. Quasi un tagliando in vista del derby e della sfida di Champions col Viktoria Plzen.