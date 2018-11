Delvecchio: “Roma, se batti l’Inter la stagione può svoltare”

Bandiera della Roma scudettata, Marco Delvecchio fa parte dei giocatori entrati nel cuore dei tifosi romanisti e mai più usciti. Domenica due sue ex squadre si sfideranno. Ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

Roma e Inter vivono momenti opposti: quanto crede possa durare l’ottimismo nerazzurra e la contestazione giallorossa?

Non credo sia esattamente così. Nonostante le apparenze le due squadre si affronteranno con lo stesso stato mentale. Lo svantaggio della Roma è a livello fisico, visti i tanti infortuni.

La Roma sta deludendo, chi è il maggior responsabile?

Come sempre in queste situazioni, la colpa è un po’ di tutti: allenatore, giocatori e società… sono tutti responsabili nello stesso modo. Ora serve solo concentrarsi sulle soluzioni, senza puntare il dito. L’ambiente è caldo, ma la squadra deve far gruppo e soprattutto iniziare a portare a casa i risultati. Le vittorie aiutano al morale, alla testa e a vincere ancora. . È l’unico modo che ha la Roma per uscire dal momentaccio, e per questo penso che la partita di domenica possa essere importante: un’eventuale vittoria, per quanto difficile, rimetterebbe i giallorossi in carreggiata.



Che partita sarà?

La Roma ha dimostrato di saper sorprendere nei momenti difficili. Questa potrebbe essere una di quelle partite.