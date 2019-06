De Zerbi ci crede: “Qualcosa ora c’è ma non ne parlo…”

“Viene alla Roma?”, la domanda di un tifoso giallorosso non scompone il volto serioso di Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo alza le spalle e respira profondo. “Per ora, c’è poco o niente”, la risposta. “Contatti? No, quelli li tengo per me…Si, qualcosa c’è stato, ma è poco…”. Non ci sarebbe stato nessun contatto diretto tra la Roma e De Zerbi, ma solo in un giro di mercato attraverso agenti e amici. “Nessuno però conosce il futuro. Oggi sto pensando a rinforzi per il prossimo campionato del Sassuolo e ho parlato con un giocatore. Se dovesse arrivare un’offerta, ne parlerò prima con il Sassuolo, perché ho riconoscenza e da loro si lavora benissimo” riporta La Gazzetta dello Sport.