De Rossi saluta: Olimpico esaurito, ma la festa resta top secret

Mentre procedono i preparativi per la festa di domenica sera, De Rossi prova a pensare al lavoro sul campo. Lasciare la Roma in Europa è l’obiettivo minimo, farlo in Champions sarebbe un miracolo. Tra fede e speranza, quindi, contro il Parma scenderà in campo per l’ultima volta. Avrà, come i suoi compagni, la maglia nuova, quella del prossimo anno, con una scritta o un’immagine dedicata. Top secret quello che sta preparando la società, così come la curva che, come fu per Totti, sta organizzando un addio tutto suo. L’Olimpico sarà esaurito, con sessantamila tifosi. E a fine partita De Rossi farà il giro di campo. In questa settimana è possibile, anzi probabile, che De Rossi organizzi una cena di saluto con tutti i compagni e lo staff tecnico, e non è escluso che qualcosa faccia anche Ranieri, per ringraziare i giocatori per la disponibilità con cui lo hanno accolto. Saranno giorni di lacrime e malinconia. Lo scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.