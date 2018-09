De Rossi: “Questa Roma crescerà, ora serve ripartire subito”

Nella notte della sorpresa di Zaniolo, fanno rumore le panchine degli azzurri Pellegrini e Cristante e la tribuna di Kluivert e Karsdorp. “So che Di Francesco è contento di tutti, in Champions qualcuno deve uscire – ha detto Monchi -. Sono scelte normali”. Anche De Rossi – riporta Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport” – è amaro: “Hanno grandi palleggiatori e anche grandi difensori, con loro non è mai facile. Però ho visto una crescita, siamo rimasti in campo mentre in passato abbiamo anche preso schiaffi più sonori. Siamo più forti di quanto fatto vedere finora”. Manolas aggiunge: “Bisogna essere più cattivi e determinati”. Un grido, più che un esortazione.